سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته

محررو المناطق:

نشر نجم الهلال سالم الدوسري صورة لإصابته على حسابه الرسمي في “سناب شات”، حيث يخضع الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق وقطع في أحد أربطة المفصل.

وكان نادي الهلال، قد أعلن مساء أمس الاثنين عن غياب الثنائي سالم الدوسري وأندريه كاريو عن الفريق لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع للإصابة.

وأوضح بيان الهلال أن الفحوص الطبية كشفت تعرض البيروفي أندريه كاريو لشعر في أسفل الظهر، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أربعة أسابيع، فيما سيخضع الدوسري لبرنامج علاجي مماثل بسبب تمزق الأربطة.