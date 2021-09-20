سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته

سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته

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سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته

سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته
إصابة سالم الدوسري
http://almnatiq.net/?p=1033270
محررو المناطق:

نشر نجم الهلال سالم الدوسري صورة لإصابته على حسابه الرسمي في “سناب شات”، حيث يخضع الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق وقطع في أحد أربطة المفصل.

إصابة سالم الدوسري

وكان نادي الهلال، قد أعلن مساء أمس الاثنين عن غياب الثنائي سالم الدوسري وأندريه كاريو عن الفريق لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع للإصابة.

وأوضح بيان الهلال أن الفحوص الطبية كشفت تعرض البيروفي أندريه كاريو لشعر في أسفل الظهر، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أربعة أسابيع، فيما سيخضع الدوسري لبرنامج علاجي مماثل بسبب تمزق الأربطة.

 

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