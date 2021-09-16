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باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي دون تحديد مدة غيابه

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي دون تحديد مدة غيابه
http://almnatiq.net/?p=1033282
المناطق - الرياض

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بكدمة في عظام القدم.

 

ونشر النادي الفرنسي، صورة للنجم الأرجنتيني وهو يؤدي تدريبًا جماعيًّا مع الفريق، وقال إنه سيتم إجراء أشعة جديدة للاعب بعد 48 ساعة لاستيضاح وضعه الطبي.

 

وفيما لم يعلن باريس مدة غياب “ليو” حتى ولو بشكل متوقع، فبات من المؤكد غياب “البروغوث” عن صفوفه فريقه في مواجهة ميتز المقررة غدًا الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، علمًا بأنه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم التعادل أو يتجرع مذاق الهزيمة.

 

وحقَّق باريس فوزًا صعبًا في مباراته الماضية أمام نادي ليون، في مواجهة شهدت بوادر أزمة في النادي عندما رفض ميسي مصافحة مواطنه ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس؛ اعتراضًا على استبداله في المباراة.

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