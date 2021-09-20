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الأمن العام يطيح بـ 28 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها اعتداء مسلح وسلب

الأمن العام يطيح بـ 28 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها اعتداء مسلح وسلب
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محررو المناطق:

استعرض الأمن العام خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي على “تويتر”، بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”.

وخلال المقطع، أشار “الأمن العام” إلى القبض على مواطن اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية نتيجة خلافات سابقة بينهم.

وأضاف الأمن العام أنه تم ضبط 6 مقمين من الجنسية الباكستنانية ارتكبوا جريمة سطو على منزل وسلبوا مبلغ 3000 ألف ريال.

وأشار مقطع فيديو الأمن العام إلى ضبط أربعة عشر مواطنًا قاموا بمشاجرة جماعية، في أحد الأماكن العامة.

كما نجح رجال الأمن أيضًا في القبض على مواطنين يتباهيان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري وتوثيق ذلك ونشره وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها.

وكشف الأمن العام عن القبض على 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، سرقوا 13 مركبة في وضع التشغيل وشرعوا في تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها.

 

 

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