القبض على شابين وفتاتين في واقعة إطلاق النار بالمدينة المنورة

المناطق - المدينة المنورة

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، القبض على شابين وفتاتين إثر تداول مقطع فيديو لإطلاق النار في أحد الأحياء السكنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني، في تصريحات صحفية: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق شخص آخر لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما، وهما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر”.

وأضاف المتحدث أنه تمّ إلقاء القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

وأشار إلى أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.