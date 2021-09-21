احدث الأخبار

الأمن السيبراني يحدد 7 شروط بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف
أبرز المواد
 سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته
أبرز المواد
 الأمن العام يطيح بـ 28 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها اعتداء مسلح وسلب
أبرز المواد
 باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي دون تحديد مدة غيابه
أبرز المواد
 أبرزها اللحوم.. أطعمة محظورة على مصابي كورونا
أبرز المواد
 القبض على شابين وفتاتين في واقعة إطلاق النار بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 منع رئيس البرازيل من دخول مطعم في نيويورك لعدم تلقيحه ضد كورونا
أبرز المواد
 إعطاء أكثر من 41 مليون جرعة لقاح كورونا في عموم المملكة
أبرز المواد
 سلطان للنصر.. العالمي يجدد عقد قلب الدفاع سلطان الغنام
أبرز المواد
 غدًا.. بدء إجازة الطلاب والطالبات لليوم الوطني
أبرز المواد
 شاحنات بضائع أجنبية تعمل بشكل غير قانوني في المملكة.. وغرفة “الشرقية” تعلق
الاقتصاد
 تنبيه بسقوط أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الـ 8 مساء
المناطق
الأمن السيبراني يحدد 7 شروط بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف

الأمن السيبراني يحدد 7 شروط بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف

أبرز المواد
سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته

سالم الدوسري ينشر صورة مرعبة لإصابته

أبرز المواد
الأمن العام يطيح بـ 28 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها اعتداء مسلح وسلب

الأمن العام يطيح بـ 28 متهمًا في عدة قضايا.. أبرزها اعتداء مسلح وسلب

أبرز المواد
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي دون تحديد مدة غيابه

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي دون تحديد مدة غيابه

أبرز المواد

الأمن السيبراني يحدد 7 شروط بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف

الأمن السيبراني يحدد 7 شروط بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف
الأمن السيبراني
http://almnatiq.net/?p=1033291
المناطق - الرياض

حدّدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شروط الالتحاق بمبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف (+CyberPro) في الأمن السيبراني.

ونشرت الهيئة، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك يوضح شروط الالتحاق بالبرنامج في دفعته الثالثة.

وتشمل الشروط، أن يكون الطالب / الطالبة سعودي الجنسية، واجتياز اختبارات التقييم والمفاضلة، وألا يكون لديه سجل تجاري، وألا يكون موظفًا.

كما تتضمّن الشروط، أن يكون مُسجلًا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 3.75 من 5 أو 2.75 من 4 أو ما يعادلها في آخر درجة أكاديمية، وأن يكون المتقدم من خريجي الكليات والجامعات أو المتوقع تخرجهم في تخصصات الأمن السيبراني أو علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات أو التخصصات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة

الكشف عن عيوب في 456 مركبة بيجو.. و”التجارة” تتدخل

الكشف عن عيوب في 456 مركبة بيجو.. و”التجارة” تتدخل
أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني

أعلام المملكة تزيّن شوارع وميادين عسير استعدادًا للاحتفال باليوم الوطني
شروط ومحظورات تشغيل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

شروط ومحظورات تشغيل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*