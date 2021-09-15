مشاهد لا تصلح لمن هم دون 21 عامَا.. “إعدامات صنعاء” جريمة دموية بكل المقاييس (فيديو)

محررو المناطق:

بثت قناة “الإخبارية” تقريرًا حول الإعدامات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء، والتي لاقت إدانات كبيرة من قبل العديد من الدول والمؤسسات العربية والدولية.

وأقدمت ميليشيات الحوثي على إعدام 9 مواطنين يمنيين رميًا بالرصاص وسط العاصمة صنعاء، بعد أن اتهمتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

وأظهر مقطع فيديو عرصته “الإخبارية” قيام عناصر من ميليشيا الحوثي تفرغ الرصاص في رأس الموقوفين، وهم ملقون على الأرض ومن بينهم طفلًا، لم يبلغ الـ 18 عامًا، حيث جرى تنفيذ الإعدامات في ميدان التحرير بحضور قيادات في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، الأمر الذي يشابه الجرائم التي كان ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وانتقد تقرير “الإخبارية” التخاذل من قبل المجتمع الدولي على الجرائم المتكررة من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، متسائلًا: “هل يكتفي المجتمع الدولي بالإدانات أم يتحرك لإنقاذ الملايين من اليمنيين الذين يعانون يوميًا من جرائم الحوثي؟”.