“بينها المحاسبة والهندسة والصيدلة”.. تعرف على أبرز المهن النوعية الإضافية المرشحة للتوطين

محررو المناطق:

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توطين العديد من المهن النوعية بالإضافة إلى المهن التي تم توطينها سابقاً، وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص.

وأكدت الإدارة العامة للتواصل المؤسسي بالوزارة، أنها تحرص في قراراتها على ضبط سوق العمل بما يتناسب مع حجم العرض والطلب، مؤكدة أنها استهدفت خلال الفترة الماضية توطين عدد من المهن النوعية المتوسطة والكبرى.

وأضافت أن من بين تلك المهن التي تم توطينها، مهن المحاسبة والهندسة والصيدلة وطب الأسنان ووظائف تقنية المعلومات، ومهن إشرافية في الأسواق المركزية الكبرى مثل: مشرفي ومديري الأقسام وكذلك مديري الفروع.

وأكدت أن تلك القرارات وغيرها، انعكست بشكل إيجابي على انخفاض معدل البطالة في المملكة رغم ظروف الجائحة، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 12.6% في الربع الرابع من عام 2020.