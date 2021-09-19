بـ3 فعاليات.. “التعليم” تكشف تفاصيل احتفالات اليوم الوطني والفئات المشاركة

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احتفالات الطلاب باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1033322

أطلقت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91؛ تعزيزاً لقيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادته، والفخر والاعتزاز بمنجزاته التنموية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “تحتفل وزارة التعليم باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تقيمها الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومؤسسات التعليم والملحقيات الثقافية في دول الابتعاث والمدارس السعودية في الخارج، وذلك تعزيزاً للجوانب الوطنية وقيم الولاء والانتماء، وتذكير أبنائنا وبناتنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم فيه المملكة، ودعماً للحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي يحققها الوطن”

ووجهت وزارة التعليم المدارس والجامعات وإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بالاحتفاء باليوم الوطني، وشكلت لجنة إشرافية للاحتفال؛  استشعاراً بأهمية هذه المناسبة، وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات، وكذلك مشاركةً من الطلبة والمجتمع التعليمي في التعبير عن الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته وتراثه، وتأكيداً على اللحمة الوطنية والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته.

وتأتي الفعاليات والبرامج التي تقيمها وزارة التعليم احتفالاً بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا تحت شعار “هي لنا دار” حضورياً بمشاركة الطلبة المحصنين وكافة الكوادر التعليمية والإدارية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة، وكذلك عن بُعد لطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة “مدرستي” والبدائل التعليمية الأخرى.

وتشارك الوزارة في الاحتفاء باليوم الوطني من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة، حيث سيتم إقامة فعاليات إلكترونية بالشراكة بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه عبر منصة “مدرستي”، مخصصةً للطلاب والطالبات من (6-12) عاماً، وتتضمن كتيبات تلوين إلكترونية عن المشروعات الوطنية، وكذلك ستشارك المدارس والجامعات في العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتزامنة، وتوزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة في المناطق، ومتابعة التنفيذ بالإدارات التعليمية والمدارس السعودية في الخارج .

 

وفيما يلي أبرز فعاليات التعليم للاحتفاء باليوم الوطني الـ 91:

 

 

 

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