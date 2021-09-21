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بعيدًا عن الأدوية.. مهندس يكشف طريقة “سحرية” أنقصت وزنه 30 كيلو جرامًا

بعيدًا عن الأدوية.. مهندس يكشف طريقة “سحرية” أنقصت وزنه 30 كيلو جرامًا

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بعيدًا عن الأدوية.. مهندس يكشف طريقة “سحرية” أنقصت وزنه 30 كيلو جرامًا

بعيدًا عن الأدوية.. مهندس يكشف طريقة “سحرية” أنقصت وزنه 30 كيلو جرامًا
http://almnatiq.net/?p=1033335
محررو المناطق:

روى المهندس محمد الخطيب، اليوم الثلاثاء، تجربته مع رياضة المشي والتي نجح من خلالها في خسارة 30 كيلو جراما من وزنه، كما نجح في تقليل اعتماده على الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

ومقال “الخطيب” خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “روتانا خليجية”: “نجحت في خسارة نحو 30 كيلو جرام فقد كان وزني 110 كيلو جرام واليوم أصبحت 80  كيلو جرام”، موضحا ان الأفضل هي بداية المشي بالتدريج”.

وتابع: “من الأفضل أن يبدأ الشخص العادي بالمشي لمدة ساعة بسرعة معقولة 6 كيلو متر في الساعة فهو معدل ممتاز لخسارة الوزن، ويمكن أن تزيد المسافة تدريجيًا للوصول إلى 10 : 12 كيلو متر في اليوم”.

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