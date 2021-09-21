طبيب يحسم الجدل بشأن أضرار “الحنيذ والمندي”.. ويكشف حقيقة تسبب “شواء اللحوم” في الإصابة بالسرطان

قال طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري إن عملية تقطير الدهون أثناء الشواء صحية واحتراق الجلد ليس سامًا، ولكن يفضل الاعتدال في الشواء، بحيث لا يحترق الجلد لدرجة تجعله ضارًا.

وأضاف “الشهري” خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، أن “الدهون تذوب وتنزل في الجمر وتحترق في الجمر وتنتج مواد هيدروكربونية، وهناك احتمالية تقول إن هذه المواد تلتصق باللحوم وتسبب أمراض وسرطان البنكرياس والبروستات، لكن الكلام العلمي غير موجود”.

وتابع: “لا يوجد كلام علمي يثبت أنها مسرطنة، ولذلك ننصح أن يكون للشواء على جانب النار وليس أعلى الجمر مباشرة مثل طريقة الشاورما”.

كما نصح “الشهري” بضرورة تتبيل اللحوم والدجاج قبل الشواء، موضحا: “تنقع اللحوم في ماء وملح أو خل وهذا الوسط الحامضي تقضي على المواد الضارة وتمنع التسكر”.