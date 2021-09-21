احدث الأخبار

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 91
المناطق
 أول تعليق من رئيس نادي النصر على تمديد عقد سلطان الغنام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76
أبرز المواد
 عروض عسكرية وألعاب نارية في 13 مدينة.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ وفعاليات اليوم الوطني
أبرز المواد
 طعنوه عدة طعنات.. شرطة حائل تقبض على 3 مواطنين سلبوا مواطنًا تحت تهديد السلاح
أبرز المواد
 بعيدًا عن الأدوية.. مهندس يكشف طريقة “سحرية” أنقصت وزنه 30 كيلو جرامًا
أبرز المواد
 “من الصغر وحتى الكورونا”.. “الصحة” توثق 10 لقاحات في تاريخ المملكة
أبرز المواد
 لمدة عامين.. تمديد تكليف مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية “بنات”
المناطق
 لمدة أسبوعين.. توزيع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية بخيرية نجران
المناطق
 طبيب يحسم الجدل بشأن أضرار “الحنيذ والمندي”.. ويكشف حقيقة تسبب “شواء اللحوم” في الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية جنوب مأرب ويقتل جميع عناصرها
أبرز المواد
 وزارة النقل: برنامج “ندلب” يحول المملكة لقوة صناعية دولية ومنصة لوجستية عالمية
أبرز المواد
الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 91

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 91

المناطق
أول تعليق من رئيس نادي النصر على تمديد عقد سلطان الغنام

أول تعليق من رئيس نادي النصر على تمديد عقد سلطان الغنام

أبرز المواد
وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76

أبرز المواد
عروض عسكرية وألعاب نارية في 13 مدينة.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ وفعاليات اليوم الوطني

عروض عسكرية وألعاب نارية في 13 مدينة.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ وفعاليات اليوم الوطني

أبرز المواد

طبيب يحسم الجدل بشأن أضرار “الحنيذ والمندي”.. ويكشف حقيقة تسبب “شواء اللحوم” في الإصابة بالسرطان

طبيب يحسم الجدل بشأن أضرار “الحنيذ والمندي”.. ويكشف حقيقة تسبب “شواء اللحوم” في الإصابة بالسرطان
http://almnatiq.net/?p=1033343

قال طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري إن عملية تقطير الدهون أثناء الشواء صحية واحتراق الجلد ليس سامًا، ولكن يفضل الاعتدال في الشواء، بحيث لا يحترق الجلد لدرجة تجعله ضارًا.

وأضاف “الشهري” خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، أن “الدهون تذوب وتنزل في الجمر وتحترق في الجمر وتنتج مواد هيدروكربونية، وهناك احتمالية تقول إن هذه المواد تلتصق باللحوم وتسبب أمراض وسرطان البنكرياس والبروستات، لكن الكلام العلمي غير موجود”.

وتابع: “لا يوجد كلام علمي يثبت أنها مسرطنة، ولذلك ننصح أن يكون للشواء على جانب النار وليس  أعلى الجمر مباشرة مثل طريقة الشاورما”.

كما نصح “الشهري” بضرورة تتبيل اللحوم والدجاج قبل الشواء، موضحا: “تنقع اللحوم في ماء وملح أو خل وهذا الوسط الحامضي تقضي على المواد الضارة وتمنع التسكر”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*