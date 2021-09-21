“من الصغر وحتى الكورونا”.. “الصحة” توثق 10 لقاحات في تاريخ المملكة

محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد مجموع اللقاحات التي تلقّاها سكان المملكة منذ الصغر، وذلك بعد تلقّي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأظهر الفيديو أبرز اللقاحات التي يتلقاها المواطنون منذ الأعوام الأولى، حيث أكد أن الجرعة الأولى من اللقاح ليست أول جرعة يتلقّاها سكان المملكة، فقد تلقّوا أكثر من 10 لقاحات متنوعة منذ أعوامهم الأولى.

وتضمّنت تلك اللقاحات؛ تطعيمات: “الثلاثي البكتيري، والثلاثي الفيروسي، الجديري المائي، شلل الأطفال”، وغيرها من اللقاحات الأساسية.