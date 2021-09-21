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“ضمائركم اشتبهت عليكم”.. تغريدة تفجر موجة غضب على متاجر التخفيضات الوهمية

“ضمائركم اشتبهت عليكم”.. تغريدة تفجر موجة غضب على متاجر التخفيضات الوهمية
http://almnatiq.net/?p=1033359
محررو المناطق:

أثارت تغريدة للدكتور محمد العبد اللطيف، الباحث والأكاديمي، حول قيام المتاجر بعمل تخفيضات وهمية، حيث انتقد رواد التواصل الاجتماعي إعلان العديد من المتاجر عن تخفيضات غير حقيقية بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 91.

وكتب “العبد اللطيف” في تغريدته: “وجدت بضاعة قيمتها 2300 فتركتها وعدت بمناسبة تخفيضات اليوم الوطني، سألت عن البضاعة قيل لي عليها تخفيض يقارب 60% قلت توكلناعلى الله وشرينا:.كم الآن؟ قال كانت 5600 وخفضناها إلى 2600، قلت هذا سعرها الأول، أجاب أخشى أن يكون الأمر اشتبه عليك! قلت لا والله ضمائركم اشتبهت عليكم”.

وحل “العبد اللطيف” ضيفا على برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الثلاثاء، حيث روى تفاصيل مع حدث معه من قبل أحد المتاجر التي تعرض تخفيضات وهمية.

وقال “العبد اللطيف” إن القصة بدأت عندما كنت أتسوق ومررت بالعديد من المتاجر، وقال لي مسؤول في إحدى المحلات احتمال يكون لدينا تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني، إلا أنه اتضح لي أن التخفيضات على البضائع وهمية، حيث يدعي البائع أن سعر البضاعة 5600 وعليها تخفيضات 60% ليصبح سعرها 2600، إلا أن السعر الحقيقي للبضاعة هو 2300 ، بعد أن سألت عليها في محل آخر، لذلك قلت للبائع انت تهينني”.

ودعا العبد اللطيف في تغريدة سابقة على “تويتر” غلى ضرورة العمل على تغليظ عقوبات الغش والتلاعب في الأسعار، حيث قال: “عقوبات الغش والتلاعب بالأسعار ضعيفة والمتابعة أضعف، ولذلك المحلات أخذتنا رايح جاي بالغش. المفروض التلاعب بالأسعار اغلاق فوري ففي شريعتنا: من غشنا ليس منا. وهذا يعني اغلاق المحل وطرد التاجر إذا كان وافدًا”.

 

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