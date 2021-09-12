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لمدة أسبوعين.. توزيع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية بخيرية نجران

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لمدة أسبوعين.. توزيع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية بخيرية نجران

لمدة أسبوعين.. توزيع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية بخيرية نجران
http://almnatiq.net/?p=1033361
المناطق - الرياض:

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية لتأمين الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات، كمساهمة من الجمعية لدعم مسيرة الطلاب التعليمية.


وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن الهدف من مشروع الحقيبة المدرسية نشر التكافل الاجتماعي وتخفيف العبء المادي على الأسر المسجلة بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية وتشجيع الطلاب على التعليم، حيث يقوم الزملاء العاملين في خدمات المستفيدين بتوزيع الكوبونات على المستفيدين في مقر الجمعية بحي الفيصلية خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية لمدة أسبوعين.

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