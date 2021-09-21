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لمدة عامين.. تمديد تكليف مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية “بنات”

لمدة عامين.. تمديد تكليف مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية “بنات”

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لمدة عامين.. تمديد تكليف مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية “بنات”

لمدة عامين.. تمديد تكليف مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية “بنات”
نائب وزير التعليم
http://almnatiq.net/?p=1033362
المناطق - الرياض:

أصدر نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد قرارًا بتمديد تكليف الأستاذة شادية بنت سعيد القحطاني مساعدًا لمدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية (بنات) لمدة عامين؛ وممارسة الاختصاصات والصلاحيات المفوضة للمساعدين.

من جانبها عبّرت القحطاني عن بالغ فخرها واعتزازها بثقة المسؤولين في الوزارة، وعلى رأسهم معالي نائب وزير التعليم و لسعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي سائلة الله عز وجل التوفيق والسداد؛ كاشفة عن أملها في القيام بمهامها وخدمة وطنها والميدان التربوي على أكمل وجه، وبما يحقق تطلعات القيادات التعليمية في الارتقاء بالمسيرة المباركة للتعليم.

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