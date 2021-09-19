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وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76

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وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76
وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=1033380
المناطق - واس:

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وعقدت أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة العالم ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

حضر الجلسة الافتتاحية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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