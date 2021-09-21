أول تعليق من رئيس نادي النصر على تمديد عقد سلطان الغنام

وكان نادي النصر قد أعلن قبل قليل، عن

تمديد عقد سلطان الغنام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بالعالمي لمدة عامين مقبلين، وأنهت إدارة النصر إجراءات تمديد عقد الغنام مع الفريق، حيث أصبح اللاعب نصراويًا حتى 2024.