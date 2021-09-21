أول تعليق من رئيس نادي النصر على تمديد عقد سلطان الغنام

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على تمديد عقد سلطان الغنام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بالنادي حتى عام 2024.
وكتب رئيس نادي النصر عبر حسابه على “تويتر”: “أحيي نجمنا المميز خلقًا وأداء، سلطان الغنام على تمسكه بنادي النصر وحرصه على تمديد عقده معنا، وهذا لا يستغرب من نجم ناضج مثله”.
وأضاف آل معمر: “كما أشكر وكيله الأستاذ على الرماح على احترافيته أثناء المفاوضات”.
وكان نادي النصر قد أعلن قبل قليل، عن تمديد عقد سلطان الغنام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بالعالمي لمدة عامين مقبلين، وأنهت إدارة النصر إجراءات تمديد عقد الغنام مع الفريق، حيث أصبح اللاعب نصراويًا حتى 2024.
التعليقات (٠) اضف تعليق