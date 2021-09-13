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“خصم كاش لتجنب الإدانة”.. تفاصيل تعرض موظفة للابتزاز من قبل إحدى شركات القطاع الخاص

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“خصم كاش لتجنب الإدانة”.. تفاصيل تعرض موظفة للابتزاز من قبل إحدى شركات القطاع الخاص

“خصم كاش لتجنب الإدانة”.. تفاصيل تعرض موظفة للابتزاز من قبل إحدى شركات القطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=1033396
محررو المناطق:

تعرضت موظفة تعمل محاسبة بإحدى شركات القطاع الخاص لموقف غريب من قبل الشركة التي تعمل بها، حيث كانت تخصم من راتبها مبلغ 2000 ريال، دون وجه حق.

بدأت القصة عندما نشر حساب “القطاع الخاص السعودي”، رسالة لمواطن يكشف خلالها ما يحدث مع زوجته التي تعمل براتب 6000 ريال، مؤكدًا أنه يتم خصم 2000 ريال، مشيرًا إلى أن إدارة الشركة تجبر زوجته على تسليم 2000 ريال شهريًا “كاش” ويرفضون التحويل حتى لا تتم إدانتهم.

وأشار إلى أن الموظفة تحصل على دعم من الدولة يقدر بـ3000 وهو 50% من قيمة الراتب، أي أنها تحصل على 1000 ريال فقط نظير عملها من الشركة.

وأضاف المواطن في رسالته: أن الموظفة السعودية يعمل معها محاسب مصري يستلم 9000 ريال، بينما يتقاضى المدير التنفيذي اللبناني راتب 18000 ريال.

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