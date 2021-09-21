وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

المناطق - واس:

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

وأطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بن فرحان على ما جرى خلال زيارته الأخيرة لأفغانستان، حيث ناقشا الحاجة إلى منع وقوع أزمة إنسانية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.