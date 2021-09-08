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توفر حماية 94 %.. جرعة جونسون آند جونسون المعززة تمنع العدوى الشديدة في هذه الحالة

توفر حماية 94 %.. جرعة جونسون آند جونسون المعززة تمنع العدوى الشديدة في هذه الحالة

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توفر حماية 94 %.. جرعة جونسون آند جونسون المعززة تمنع العدوى الشديدة في هذه الحالة

توفر حماية 94 %.. جرعة جونسون آند جونسون المعززة تمنع العدوى الشديدة في هذه الحالة
جونسون اند جونسون
http://almnatiq.net/?p=1033408
المناطق - وكالات:
أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الحماية التى يوفرها لقاحها المضاد لفيروس كورونا ارتفعت إلى 94% في حالة إعطاء جرعة معززة بعد مرور شهرين على تلقى الجرعة الأولى.
 
وقال ماثاى مامين، الرئيس العالمى للبحث والتطوير فى “جونسون آند جونسون”، فى تصريحات أوردتها صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن المرحلة الثالثة من الدراسات أكدت أن الحصول على جرعة معززة بعد مرور نحو شهرين على تلقى الجرعة الأولى أدى إلى حماية بنسبة 100% ضد التعرض للإصابة الشديدة بكورونا وحماية بنسبة 94% للوقاية من أعراض المرض.
 
وأوضحت الشركة أن الدراسات أثبتت أن جرعة واحدة من لقاحها المضاد لكورونا فعالة بنسبة 79% فى تجنب الإصابة بالعدوى وفعالة بنسبة 81% فى تجنب الاحتجاز فى المستشفيات.
 
وأشارت الشركة إلى أن الجرعة المعززة التى أُعطيت بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعة الأولى زادت مستوى الأجسام المضادة إلى تسعة أضعاف والتى ارتفعت إلى 12 ضعفًا فى غضون أربعة أسابيع من التطعيم بغض النظر عن السن

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