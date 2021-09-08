توفر حماية 94 %.. جرعة جونسون آند جونسون المعززة تمنع العدوى الشديدة في هذه الحالة

أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الحماية التى يوفرها لقاحها المضاد لفيروس كورونا ارتفعت إلى 94% في حالة إعطاء جرعة معززة بعد مرور شهرين على تلقى الجرعة الأولى.

أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الحماية التى يوفرها لقاحها المضاد لفيروس كورونا ارتفعت إلى 94% في حالة إعطاء جرعة معززة بعد مرور شهرين على تلقى الجرعة الأولى.