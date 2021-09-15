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أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلم تقريرًا لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلم تقريرًا لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

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أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلم تقريرًا لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلم تقريرًا لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة
أمير منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1033411
جازان -فضه عطيف:

تسلم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تقريرًا مفصلًا عن جهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير جوازات المنطقة اللواء أسامة بن عبدالله أبو ملحة، الذي قدم لسموه شرحًا عما تضمنه التقرير من جهود وأعمال وإنجازات جوازات المنطقة، ومن أبرزها الجهود التي تقدمها الإدارة لإنجاز كافة خدمات المواطن والمقيم وتسهيل إجراءات السفر عبر المنافذ الجوية والبحرية وآلية تدشين وافتتاح مكاتب للجوازات بعدد من المحافظات لخدمة المواطنين والمقيمين بها.

 

ونوه أمير المنطقة بالنيابة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، التي جاءت بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة وبالمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية، لافتًا إلى الجهود المباركة التي يبذلها مسئولي وموظفي جوازات جازان لكل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه عبر مدير جوازات جازان عن خالص شكره وامتنانه لأمير المنطقة بالنيابة على استقباله وتوجيهاته الكريمة، مؤكدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة وأهلها.

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