مواطن يبكي متأثرًا بعد عودة النظر لابنيه.. ووزير الصحة يعلق

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http://almnatiq.net/?p=1033412
محررو المناطق:

تفاعل وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مع مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، مساء الثلاثاء، بعد نجاح عملية دقيقة للأخوين أسامة وعبدالكريم الزايدي، اللذين كانا يعانيان من مرض نادر بعيونهما أفقدهما النظر.

وقال وزير الصحة في تغريدة عبر “تويتر”  إن “عودة نعمة البصر للشابين قصة نجاح ملهمة، وتُعد أحد المنجزات الوطنية، ومدعاة للفخر بالقيادة والكوادر الطبية، موجها شكره للقائمين على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون”.

وروى حمد الزايدي والد الشابين، وقد غلبه البكاء، صعوبة حالتهما وصعوبة موقفه حينما كان يراهما بتلك الحالة، مع متابعة المستشفى لحالتهام على مدار 16 عاما، وفق الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، عبر موقع “تويتر”.

وخلال الفيديو أوضح استشاري جراحة الشبكية والتهابات العنبية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور سليمان السليمان، أنه بعد تشخيص حالة الشابين تبين أنهما يعانيان طفرة في جين “RBE65″، مبينًا أنه يتسبب في نقص في الرؤية مع الإضاءة الخافتة حتى يبدو الشخص وكأنه أعمى.

وأضاف أنه في عام 2017 تم نشر الدراسة التي تبين أن علاج هذا المرض آمن، وفي عام 2019 تم توفير هذا العلاج في المملكة، مشيرًا إلى أن قيمة علاج العين الواحدة تبلغ 1.5 مليون ريال.

وقال والد الشابين، حمد الزايدي، متأثرًا إن أسعد لحظة في حياته كانت عندما أخبره مستشفى الملك خالد التخصصي، الذي كان يتابع الحالة الصحية لابنيه، بتوفير العلاج لهما.

 

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