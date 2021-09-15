طالب من مدارس “تعليم الجوف” يحقق مستوى متقدماً في تشفير البيانات

سكاكا – عقلاء الحسيب

حقق الطالب الموهوب في مجال برمجة الحاسب الآلي عبدالرحمن بن طلال الطالب الذي يدرس بالصف الثاني ثانوي في مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا المستوى الثالث في برنامج موهبه الأكاديمي وحدة “التشفير” والذي نظمته جامعة الملك سعود بالشراكة مع مؤسسة “موهبة” العام الماضي.

وقال عبدالرحمن الطالب المبتكر لأكثر من شفره كمشاريع لوحدة التشفير في برنامج موهبه الأكاديمي إن تشفير البيانات هو عبارة عن شفرة تحمي رسالة الشخص المرسل بطريقة تضمن عدم تدخل طرف ثالث وقراءة النص المرسل، وهي طريقة لها برمجة خاصة وكل شفره يجب أن يكون لها خوارزمية وعكس الخوارزمية لفك تشفيره.

وأوضح الطالن أن لتشفير البيانات أشكال متعددة وهناك أنواع تعتمد على وضع مفتاحين للشفرة، “واحد عام يستطيع الجميع أن يطلعوا عليه والأخر خاص يستخدم لفك الشفرة، مثل عندما نستخدم مواقع الويب بعض الأحيان نشاهد علامة قفل أعلى الصفحة يدل على أن الموقع مشفر”.

مبيناً إن الفكرة بشكلها البسيط عند إرسال الرسالة أو إدخال البيانات في موقع الويب تصبح البيانات الخاصة بالمرسل مشفرة بالمفتاح العام ولكن لا يستطيع أي شخص أن يقرأ البيانات إذا لم يملك المفتاح الخاص بالشفرة.

وبين الطالب إن الاطلاع على برامج ومراجع موهبه والالتحاق بمجموعة من الدورات التدريبية سبب تنمية موهبته، مبيناً إن انضمامه للموهوبين سبب لتطوير مهاراته ومساندة ابتكاراته للاستفادة من برامج الموهوبين، وذلك لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم غير محدود لرعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية.

وقال الطالب إن مشاركاته في برنامج موهبه الأكاديمي في وحدة “التشفير” المقام في جامعة الملك سعود وحصوله على المركز الثالث ومشاركته في دورة الأمن السيبراني من أكاديمية سيسكو للشبكات، ومشاركته في برنامج مهاراتي على مستوى منطقة الجوف وكذلك برنامج التعلم الذاتي لمشروع المجتمع المهني تحت رعاية مؤسسة السبيعي الخيرية، وغيرها من البرامج التدريبية، أتاحت له فرصة تبادل الخبرات مع الطلاب الموهوبين وساعدته على تطوير الذات.

ويعتز الطالب بوالديه ومدرسته ومعلميه لما قدموا له من اهتمام لغرس موهبته وتنميتها، حيث كان لهم الأثر الأكبر في تشجيعه والعمل من أجل التميز بها، وما قدمه مدير مدرسته في المرحلة المتوسط مهند الخالدي ومعلمه فهد أبو هلال لإبرازه ومساعدته للانضمام إلى برنامج رعاية الموهوبين لتنمية ورعاية موهبته لاستغلالها وتسخيرها لخدمة الوطن.

وقدم الطالب رسالته للطلاب والطالبات بالصبر والبحث والمحاولة المتكررة في اكتشاف الموهبة وتطويرها والتدريب لتنميتها والتركيز على التعليم الذاتي والمشاركة بكثرة في البرامج التطوعية والدورات في مختلف المجالات، وقال الموهبة موجودة لدى كل طالب وطالبة من خلال ميوله واتجاهاته معتبراً أنها فقط تحتاج لاكتشاف وتنمية وتطوير.