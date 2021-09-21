خبراء يحذرون من تطبيق خطير يسرق الحسابات البنكية لمستخدمي “أندرويد”

محررو المناطق:

نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية تقريرًا حول وجود تطبيق ضار وشديد الخطورة يمكن قراصنة الإنترنت من اختراق حسابات المستخدمين البنكية، والاستيلاء على معلوماتهم الشخصية.

ونصح خبراء الأمن السيبراني والتقنية، مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة الحذر من البرنامج الذي قد يعرض المستخدمين إلى الوقوع في فخ الابتزاز.

وحذر الخبراء، مستخدمي أجهزة أندرويد من برنامج ضار يعرف باسم S.O.V.A وتمت ملاحظته لأول مرة الشهر الماضي، ويعتمد على الفيروس الإلكتروني الشهير Trojan.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مستخدمين بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعبر أوروبا، تأثروا بالبرنامج الضار، وذلك بسبب التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.

SOVA واجهة لسرقة مستخدمي أندرويد

ويحاول المتسللون باستخدام S.O.V.A سرقة المعلومات الشخصية من خلال هجمات keylogging والتلاعب بالإشعارات، بالإضافة إلى سرقة ملفات تعريف الارتباط، وقد ينتهي بهم الأمر إلى سرقة التفاصيل المصرفية للمستخدمين وكلمات المرور، وقد يتسبب ذلك في تدمير الهواتف وتلفها عبر إعطاء المتسللين أوامر خاطئة والسيطرة على الهاتف.

وأكد الخبراء، أنه في بعض الأحيان يسمح المستخدمون لمواقع الويب بتخزين معلوماتهم الشخصية، حتى لا يضطروا إلى الاستمرار في تسجيل الدخول بشكل متكرر، وهو الخطأ الذي يستغله المتسللون أو الهاكرز من أجل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية واختراق حساباتهم المختلفة على الإنترنت.

ماذا تعني SOVA؟

وكلمة Sova تعني بومة باللغة الروسية، ويعتقد الخبراء أن الاسم تم اختياره بسبب قدرة الطائر على مطاردة الفريسة، وهو برنامج يعمل على اختراق الحسابات المصرفية وسرقتها عبر الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

كما شدد خبراء الأمن السيبراني على أنه يجب تنزيل التطبيقات من متجر جوجل وليس عبر مواقع الويب غير المألوفة، وعدم الضغط على أي روابط مرسلة في رسائل نصية لعدم الوثوع في فخ التطبيقات الضارة.

وعادة ما يعمل المتسللون على اصطياد المستخدمين من خلال التصيد الاحتيالي، إذ يتم إرسال رسائل نصية زائفة أو مكالمات هاتفية من مواقع مزيفة خاصة بالهدايا والمبيعات، مما يعرض الأشخاص للسرقة.

ويشدد خبراء الأمن السيبراني على عدم إعطاء أي بيانات عبر الهاتف أو فتح روابط غير آمنة حتى لو كانت مرسلة من الأصدقاء.