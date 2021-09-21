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حالة الطقس اليوم .. سقوط أمطار غزيزة ورياح نشطة على هذه المناطق

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حالة الطقس اليوم .. سقوط أمطار غزيزة ورياح نشطة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. سقوط أمطار غزيزة ورياح نشطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1033437
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء على عدة مناطق بالمملكة، حيث تتعرض منطقة مكة المكرمة، ومرتفعات منطقة المدينة المنورة، ومرتفعات جازان، عسير، الباحة، إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

 

وأوضح “الوطني للأرصاد”، في تقريره بشان حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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