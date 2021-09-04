“الأرصاد” تحذر من تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية على المدينة المنورة

المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا هامًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة، ومحافظة العيص، حيث تضمن التنبيه رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحبا رعدية ممطرة على محافظتي المهد ووادي الفرع , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .