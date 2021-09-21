تعرف على فعاليات اليوم الوطني الـ91 في محافظة الخرج

تستعد محافظة الخرج للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، بعدد من الفعاليات، حيث ستشهد المحافظة 6 فعاليات بمناسبة اليوم الوطني.
الفعالية الأولى: المسيرة وتنطلق عصر يوم الخميس المقبل بطريق الملك عبدالله.
الفعالية الثانية: حملة التبرع بالدم تحت شعار هي لنا دار وتقام عصر يوم الخميس في ممشى مصلى العيد.
الفعالية الثالثة: تحت شعار هي لنا دار وتقام عصر يوم الخميس بالحديثي مول.
الفعالية الرابعة: تحت شعار ملحمة وطن وتقام عصر يوم الخميس بحديقة الملك عبدالعزيز.
الفعالية الخامسة: معالم تراثية بالقرية التراثية بالمحمدية وتستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من عصر يوم الخميس.
الفعالية السادسة: معرض الرؤية ويقام صباح يوم الأحد المقبل في بهو كلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز. وتأتي الفعاليات تخليداً لذكرى هذه المناسبة الوطنية الغالية والخالدة في قلوب كل السعوديين.
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