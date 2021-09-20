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“الجوازات” توضح آلية التعامل مع المخالفين قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية

“الجوازات” توضح آلية التعامل مع المخالفين قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية
http://almnatiq.net/?p=1033459
محررو المناطق

أوضح صالح المربع، نائب مدير عام الجوازات، آلية التعامل مع المخالفين، قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية تصدر قراراتها خلال ساعة وفق نظام مبني على لوائح وتعليمات محددة.

 

وقال نائب مدير عام الجوازات في تصريحات مُتلفزه، إن التعامل مع المخالف يبدأ بالتأكد من ارتكابه المخالفة، ومعرفة الأطراف التي قدمت له المساعدة في ذلك، لافتاً إلى أنه يحق له الدفاع عن نفسه قبل عرض، مشيرًا إلى أن اللجان “شبه القضائية” أو “الإدارية” هي لجان قانونية تصدر قراراتها وفق مواد ولوائح وأنظمة تختص بالتعامل مع الوافدين، مشيراً إلى أن منصة “أبشر” أتاحت إمكانية الاطّلاع على الهوية الوطنية وسهلت كل الإجراءات المطلوبة.

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