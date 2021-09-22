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بعد صراع مع المرض.. وفاة داعية فلبيني بالرياض أسلم على يديه أكثر من 30 ألفًا

بعد صراع مع المرض.. وفاة داعية فلبيني بالرياض أسلم على يديه أكثر من 30 ألفًا
http://almnatiq.net/?p=1033460
محررو المناطق

توفي الداعية الفلبيني الشيخ محمد ديلابينيا، مساء أمس (الثلاثاء) بالرياض؛ إثر معاناته مع المرض، بعد قرابة الـ 30 عاماً قضها في بلاد الحرمين الشريفين.

 

وكان الشيخ محمد ديلابينا قد أسلم قبل 30 عاما وحسن إسلامه، وهو من كبار الدعاة وكان داعيا إلى الله في المساجد وبين أبناء الجاليات، حتى أسلم على يديه قرابة 30 ألف مسلم.

 

وتفاعل الآلاف من المغردين عبر وسم ” #وفاة_الداعية_الفلبيني_محمد_ديلابينيا”، حيث نعاه مُحَمَّد العيد أبو مُصْعَبْ قائلا: “بلغنا قبل قليل وفاة الشيخ، غفر الله له وأعلى منزلته في الفردوس، وجبر مصاب أهله وأولاده ومحبيه، لا تنسوه من الدعاء”.

 

وأضاف “توفي رحمه الله اليوم بالمستشفى التخصصي بالرياض، والإجراءات النظامية لأوراقه تستكمل صباح الغد بإذن الله، وحال استكمالها نوافيكم بموعد الصلاة ومكان الدفن بإذن الله”.

 

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