ما حكم التلاعب في تطبيق توكلنا لدخول الحرم المكي وأداء العمرة ؟.. الشيخ المنيع يجيب

محررو المناطق

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم التلاعب في تطبيق “توكلنا” من أجل الدخول إلى الحرم المكي وأداء العمرة، والمنشآت.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، إن التلاعب في البيانات الواردة في “توكلنا” من قبل شخص آخر غير صاحبها معصية لا تجوز وتعد خيانة للأمانة، مضيفًا أن ولي الأمر هو المسؤول عن كل ما يخص مصالح البلاد والعباد ولا يجوز مخالفة أوامره.

وأكد أن طاعة ولاة الأمر واجبة كونها تحقق الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي، موضحاً أن قراراتهم وتعليماتهم تصدر بعد مشورة ومعرفة وأي مخالفة لها تعد معصية.