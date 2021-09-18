رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر

المناطق- القصيم:

رفع رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، باسمه وباسم منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني (91) متمنيًا من الله تعالى أن يديم عز هذا الوطن ويحفظ قيادته وأهله بحفظه.

وقال رئيس جامعة القصيم: إن اليوم الوطني هو مناسبة مهمة يستذكر فيها الجميع الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلت لجمع الشمل وتوحيد هذا الصرح الشامخ على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله، وأبنائه الملوك البررة يرحمهم الله جميعًا، وبمساعدة رجالهم المخلصين في وطننا الغالي الذين ساهموا ببناء دار وارفة من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب يستظل بها القاصي والداني بأمن واطمئنان، والمسيرة والتنمية بحمد الله تتواصل بقيادة القائد الوالد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لتبقى هذه المملكة منارة عز وفخر ودوحة تتسع للجميع.

وتابع رئيس الجامعة: لقد عمروا الدار بملحمة بطولية طويلة اجتمعت بها الشجاعة بالتحدي، والمبادرة بالإصرار، واصلوا بها عمل الليل بالنهار، حتى صارت كما هي الآن مملكة عربية سعودية تقف بعز تحت راية التوحيد، مستفيدة من كل المعطيات التي تجعلها نموذجًا للتقدم والنجاح، وعلى الأجيال المعاصرة استشعار هذا البعد التاريخي المهم الذي يعزز فيهم معاني الولاء والاعتزاز والفخر.

وأثنى رئيس الجامعة على الرؤية الواضحة التي تسير عليها الدولة -وفقها الله- التي تضع في اعتبارها (الإنسان أولًا) من غير إهمال للعوامل المحيطة التي تجعل الإنسان يعيش حياة طبيعية مزدهرة مستدامة، بتوازن مدروس يجعل الأولويات لها نمط التعاضد لا التعارض، معتمدين في ذلك -بعد الله- على عقول وجهود وعطاءات أبناء هذا الوطن وبناته الذين يسهمون في التخطيط والمبادرة والعمل، ويستلهمون أفضل النماذج العالمية في الإنجاز.

وقال الداود: “لعل ما تحققه أجهزة الدولة من مراكز متقدمة على المستوى الدولي هو خير دليل على ذلك، ويكفي أن أشير إلى النتائج المشرفة التي حققتها جامعة القصيم مؤخرًا بدعم من حكومتنا الرشيدة، حيث حصلت على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة (QS) الدولية للتصنيف بحصولها على فئة الخمس نجوم نظير تميزها الأكاديمي، كما جددت الجامعة الاعتماد المؤسسي حتى العام 2027 كثالث جامعة سعودية تحقق هذا الإنجاز، إضافة إلى دخولها ضمن تصنيف الجامعات العالمية الناشئة محققة المرتبة 401 حسب تصنيف التايمز الدولية”.

وأضاف، أن الجامعة كان لها حضور بحثي مميز في أعرق أوعية النشر العالمية، علاوة على مساهمتها في خدمة المجتمع من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع الجمعيات المحلية المؤثرة، ومع برنامج الأمن الفكري بإمارة المنطقة، وتشجيعها على نشر ثقافة قيم النزاهة ومكافحة الفساد بإقامة مؤتمر افتراضي واسع النطاق، ومشاركتها بفعالية في المرحلة السابعة لحملة أرض القصيم الخضراء، وتدشين خطتها الاستراتيجية للعشرية القادمة، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود ستفضي بإذن الله تعالى إلى استكمال مسيرة التنمية الوطنية بشغف مقرون بالنجاح، داعيًا الله جل وعلا بأن يحفظ هذا الوطن من كل سوء ومكروه ومكيدة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان تحت ظل هذه القيادة الرشيدة.