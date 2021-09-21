“طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة

المناطق - وكالات:

توجهت حركة “طالبان” إلى الأمم المتحدة برسالة بشأن تعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأن طالبان أبلغت المنظمة العالمية بأن السفير السابق لم يعد يمثلها، وأنها تريد تعيين ممثل دائم لها لدى الأمم المتحدة، وهو محمد سهيل شاهين.

وكان قد تلقت الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر الماضي رسالة من وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان، أميرخان متقي، بشأن المشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ذلك وفق لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.