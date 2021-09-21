احدث الأخبار

“طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 مجهول يُطلق الرصاص على عدد من الأبل في مكة.. والجهات الأمنية تتخذ هذا الإجراء (صور)
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح آلية التعامل مع المخالفين قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية
أبرز المواد
 رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر
المناطق
 ما حكم التلاعب في تطبيق توكلنا لدخول الحرم المكي وأداء العمرة ؟.. الشيخ المنيع يجيب
أبرز المواد
 بعد صراع مع المرض.. وفاة داعية فلبيني بالرياض أسلم على يديه أكثر من 30 ألفًا
أبرز المواد
 سلمان بن ظافر الشهري يكتب: هي لنا دار وحنا لها
يكتبون
 تعرف على فعاليات اليوم الوطني الـ91 في محافظة الخرج
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من تدني مستوى الرؤية وسحب رعدية على المدينة المنورة
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم .. سقوط أمطار غزيزة ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 خبراء يحذرون من تطبيق خطير يسرق الحسابات البنكية لمستخدمي “أندرويد”
أبرز المواد
 مواطن يبكي متأثرًا بعد عودة النظر لابنيه.. ووزير الصحة يعلق
أبرز المواد
“طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة

“طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
مجهول يُطلق الرصاص على عدد من الأبل في مكة.. والجهات الأمنية تتخذ هذا الإجراء (صور)

مجهول يُطلق الرصاص على عدد من الأبل في مكة.. والجهات الأمنية تتخذ هذا الإجراء (صور)

أبرز المواد
“الجوازات” توضح آلية التعامل مع المخالفين قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية

“الجوازات” توضح آلية التعامل مع المخالفين قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية

أبرز المواد
رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر

رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر

المناطق

“طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة

“طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=1033481
المناطق - وكالات:
توجهت حركة “طالبان” إلى الأمم المتحدة برسالة بشأن تعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بأن طالبان أبلغت المنظمة العالمية بأن السفير السابق لم يعد يمثلها، وأنها تريد تعيين ممثل دائم لها لدى الأمم المتحدة، وهو محمد سهيل شاهين.
وكان قد تلقت الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر الماضي رسالة من وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان في أفغانستان، أميرخان متقي، بشأن المشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء ذلك وفق لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الجلسة الافتتاحية للأمم المتحدة
مندوب المملكة بالأمم المتحدة يبحث مع نظيرته السلفادورية الموضوعات المشتركة

مندوب المملكة بالأمم المتحدة يبحث مع نظيرته السلفادورية الموضوعات المشتركة
شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية

شاهد.. عناصر من طالبان يعتدون على امرأة بالضرب المُبرح في أحد شوارع هرات الأفغانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*