احدث الأخبار

حساب المواطن يوضح حقيقة إتاحة التسجيل في البرنامج بعد إغلاقه
أبرز المواد
 مواطن يعثر على حشرة داخل منتج غذائي.. و”الغذاء والدواء” تتخذ هذا الإجراء
أبرز المواد
 إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 229 مليون حالة
أبرز المواد
 ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بالمملكة خلال شهر يوليو لـ112,1%
أبرز المواد
 “طالبان” تعين سهيل شاهين سفيرًا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 مجهول يُطلق الرصاص على عدد من الأبل في مكة.. والجهات الأمنية تتخذ هذا الإجراء (صور)
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح آلية التعامل مع المخالفين قبل عرضهم على لجنة شبه قضائية
أبرز المواد
 رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر
المناطق
 ما حكم التلاعب في تطبيق توكلنا لدخول الحرم المكي وأداء العمرة ؟.. الشيخ المنيع يجيب
أبرز المواد
 بعد صراع مع المرض.. وفاة داعية فلبيني بالرياض أسلم على يديه أكثر من 30 ألفًا
أبرز المواد
 سلمان بن ظافر الشهري يكتب: هي لنا دار وحنا لها
يكتبون
 تعرف على فعاليات اليوم الوطني الـ91 في محافظة الخرج
أبرز المواد
حساب المواطن يوضح حقيقة إتاحة التسجيل في البرنامج بعد إغلاقه

حساب المواطن يوضح حقيقة إتاحة التسجيل في البرنامج بعد إغلاقه

أبرز المواد
مواطن يعثر على حشرة داخل منتج غذائي.. و”الغذاء والدواء” تتخذ هذا الإجراء

مواطن يعثر على حشرة داخل منتج غذائي.. و”الغذاء والدواء” تتخذ هذا الإجراء

أبرز المواد
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 229 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 229 مليون حالة

أبرز المواد
ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بالمملكة خلال شهر يوليو لـ112,1%

ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بالمملكة خلال شهر يوليو لـ112,1%

أبرز المواد

حساب المواطن يوضح حقيقة إتاحة التسجيل في البرنامج بعد إغلاقه

حساب المواطن يوضح حقيقة إتاحة التسجيل في البرنامج بعد إغلاقه
http://almnatiq.net/?p=1033497
محررو المناطق
أكد “حساب المواطن”، أنه تم إغلاق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.
وأوضح “حساب المواطن”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن عبر الحساب الرسمي لـ”حساب المواطن” على “تويتر” في هذا الإطار، والذي نص هل التسجيل متاح حاليا للاستفادة من حساب المواطن ولا التسجيل خلاص مقفل الحين ؟

روابط ذات صلة

“حساب المواطن”: 6 خطوات لإضافة الزوجة كتابع

“حساب المواطن”: 6 خطوات لإضافة الزوجة كتابع
“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ46

“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ46
“حساب المواطن” يكشف طريقة استبدال عقد الإيجار القديم قبل أيام من انتهائه 

“حساب المواطن” يكشف طريقة استبدال عقد الإيجار القديم قبل أيام من انتهائه 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*