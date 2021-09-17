حساب المواطن يوضح حقيقة إتاحة التسجيل في البرنامج بعد إغلاقه

محررو المناطق

أكد “حساب المواطن”، أنه تم إغلاق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.

وأوضح “حساب المواطن”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن عبر الحساب الرسمي لـ”حساب المواطن” على “تويتر” في هذا الإطار، والذي نص هل التسجيل متاح حاليا للاستفادة من حساب المواطن ولا التسجيل خلاص مقفل الحين ؟