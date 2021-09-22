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طبيب يكشف عن السلاح السري لتقوية المناعة ضد الأمراض الخطيرة والفيروسات 

طبيب يكشف عن السلاح السري لتقوية المناعة ضد الأمراض الخطيرة والفيروسات 

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طبيب يكشف عن السلاح السري لتقوية المناعة ضد الأمراض الخطيرة والفيروسات 

طبيب يكشف عن السلاح السري لتقوية المناعة ضد الأمراض الخطيرة والفيروسات 
http://almnatiq.net/?p=1033535
المناطق - وكالات:

كشف الطبيب والمدون الروسي فيليب كوزمينكو، عن ثلاث خطوات لتقوية المناعة ضد الأمراض الخطيرة والفيروسات.

وقال  فيليب كوزمينك، إن الطريقة الأكثر موثوقية لتقوية دفاعات الجسم هي التطعيم ضد الأمراض الخطيرة، حيث ستساعد في الحفاظ على الصحة أثناء موسم الأمراض.

وأضاف: “التوصية الرئيسية هي أن تتصرف بجرأة وأن تحصل على التطعيم، حيث يعتبر تمرين شامل لنظام المناعة لدينا لمنع الغزو اللاحق للعدو، أي الممرض.

وتابع أن بعض “الوسائل المساعدة” يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية المختلفة التي تصيب في الخريف موضحًا شرب الشاي مع العسل والليمون والزنجبيل، وشرب الكاكاو، وتناول المزيد من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، يعتبر من المواد الهامة والمساعدة في تقوية المناعة.

 

وأشار إلى  أن اختيار المنتج، الذي سيكون استخدامه المنتظم هو الخطوة التالية بعد التطعيم لتقوية جهاز المناعة.
وأكد: “أن السلاح السري لعمل المناعة بشكل جيد هو المشي، يجب أن يمشي الشخص خمسة آلاف خطوة يوميًا، بدون هذا الحد الأدنى، اعتبر أن مناعتك قد دمرت”.

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