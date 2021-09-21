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بلدية الخفجي تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 بالعديد من التجهيزات

بلدية الخفجي تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 بالعديد من التجهيزات

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بلدية الخفجي تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 بالعديد من التجهيزات

بلدية الخفجي تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 بالعديد من التجهيزات
http://almnatiq.net/?p=1033540
المناطق - واس:

أنهت بلدية محافظة الخفجي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 من خلال العديد من التجهيزات التي قامت بها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي  المهندس محمد بن حزام الحميداني، بأن البلدية قامت بإعمال التزيين والاضاءات المختلفة في مختلف أنحاء المحافظة، كما قامت بتركيب (2000) من أعلام المملكة بالشوارع الرئيسية والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى مداخل الرئيسية للمحافظة، وتزيين أعمدة الإنارة بإنارة تجميلية عبارة عن حلقات LED تضئ جسم العامود بالألوان بـ (190) عامود، وتركيب مجسمات مضاءه بشعار مجسمات ديكوريه تحتوي على إضاءة LED بـ (300) مجسم، إضافة إلى تزيين مبنى البلدية بإضاءة على كامل المبني، وأيضاً مبنى المركز الحضاري الواقع بالواجهة البحرية، وتركيب لوحات بشوارع المحافظة احتفالاً باليوم الوطني، كما تم تجهيز الواجهة البحرية والحدائق العامة لاستقبال المتنزهين من تنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ملاهي الأطفال وصيانة الإنارة وترتيب الأشجار والشجيرات والمداخل والطرق الرئيسية والميادين العامة وصيانة الخدمات العامة بالحدائق، بالإضافة إلى تركيب الإنارة الخضراء LED على مداخل الحدائق.

ودعا المهندس ” الحميداني ” الجميع إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والاستمتاع بما وفرة الدولة من مرافق ترفيهية وسياحية، وضرورة المحافظة عليها وعدم العبث بها والاهتمام بالنظافة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً ينعم بها الجميع.

 

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