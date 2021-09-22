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الرجباني: اليوم الوطني للمملكة تتواصل فيه النهضة الشاملة والمتوازنة

الرجباني: اليوم الوطني للمملكة تتواصل فيه النهضة الشاملة والمتوازنة

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الرجباني: اليوم الوطني للمملكة تتواصل فيه النهضة الشاملة والمتوازنة

الرجباني: اليوم الوطني للمملكة تتواصل فيه النهضة الشاملة والمتوازنة
http://almnatiq.net/?p=1033545

رفع رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى مقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91، كما قدم التهنئة لكافة الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة السعيدة.

وقال، نحتفل اليوم في مملكتنا الغالية بمرور واحد وتسعون عاماً من المجد والعزة والأمان، في ذكرى مجيدة أسهمت في تأسيس دولة حديثة جمعت كافة مناطق المملكة تحت راية واحدة، بفضل من الله تعالى عز وجل، ثم بعزم وحكمة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وتتوالى مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيدي أبنائه البررة الذين اتبعوا نهجه في البناء والعطاء، لنقف اليوم شاهدين على حجم مسيرة الإنجاز والازدهار غير المسبوق الذي يشهده وطننا الغالي.

وأضاف: في هذا العام يأتي الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين، والمملكة تواصل قفزاتها المتسارعة لتحقيق نهضة شاملة متوازنة متمثلة في رؤية المملكة 2030، والتي تشمل كافة القطاعات لرفع جودة الحياة للمواطن السعودي بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، كما نقف حاضرين على تحقيق بلادنا لخطوات تنموية متواصلة تبوأت من خلالها لمراكز مرموقة بين دول العالم، حتى باتت المملكة حاضرة في كافة المحافل الدولية ولها الكلمة والقرار في صنع القرارات الدولية والإقليمية.

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