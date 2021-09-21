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الحدود الشمالية تتزين بـ” 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاء باليوم الوطني 91

الحدود الشمالية تتزين بـ” 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاء باليوم الوطني 91

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الحدود الشمالية تتزين بـ” 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاء باليوم الوطني 91

الحدود الشمالية تتزين بـ” 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاء باليوم الوطني 91
http://almnatiq.net/?p=1033550

تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء؛ احتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة.

 

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علماً على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30شاشة عرض, بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين.

 

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

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