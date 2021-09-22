المملكة تعلن عن أول صفقة سيادية لديون خضراء في العالم.. قريبًا

المناطق - واس:

صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن التخطيط لأول صفقة ديون خضراء مرتبطة بالاستدامة لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وقال المحافظ ياسر الرميان، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة: سنكون أول صندوق ثروة سيادي في العالم يعلن عن هذا الإصدار الأخضر”.

وكانت قد أفادت وكالة “رويترز” ، في يوليو الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة أرسل للبنوك طلبًا لتقديم مقترحات لإنشاء إطار عمل لما يعرف بالإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وهذا الشهر، عين صندوق الاستثمارات العامة البنوك كأعضاء في لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة باستراتيجيته متوسطة الأجل لزيادة رأس المال، بحسب ما أفادت به IFR News.

وقال “الرميان” إن صندوق الاستثمارات العامة كان يعمل مع شركة بلاك روك على إطار عمل ESG، مضيفًا “نحن نعمل مع العديد من الشركاء من جميع أنحاء العالم، محليًا ودوليًا، لتحقيق امتثال أفضل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في جميع الأشياء التي نقوم بها”.

وقالت مصادر مصرفية لـ”رويترز” سابقًا إن إنشاء إطار عمل ESG لصندوق الاستثمارات العامة، قد يؤدي إلى طرح سندات بمليارات الدولارات لأول مرة مرتبط بالاستدامة هذا العام.

وشهدت المملكة زيادة في الاهتمام بالمبادرات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسط تزايد الوعي بين المستثمرين العالميين. وكان صندوق الاستثمارات العامة وقع على قرض قيمته 15 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك في مارس، أعقب قرضاً حصل عليه في عام 2019 بقيمة 10 مليارات دولار تم سداده العام الماضي، وتسهيلا بقيمة 11 مليار دولار في عام 2018.

وحصلت شركة البحر الاحمر للتطوير، إحدى الشركات التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام لفنادق جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، وهي تقوم ببناء منتجع شاطئي جديد في المملكة.

وقال الرميان إن المملكة ستعلن عن “مبادرتها الخضراء” الشهر المقبل، تليها “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي تشمل زراعة 50 مليار شجرة.