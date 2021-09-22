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من خلال العديد من الفعاليات.. تعليم جدة يحتفي باليوم الوطني 91 للمملكة

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من خلال العديد من الفعاليات.. تعليم جدة يحتفي باليوم الوطني 91 للمملكة

من خلال العديد من الفعاليات.. تعليم جدة يحتفي باليوم الوطني 91 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1033567
المناطق-مكة:

تحت رعاية مستشار أمير منطقة المكرمة، محافظ جدة المكلف، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تحتفي الإدارة العامة للتعليم بجدة بالذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تحت شعار “هي لنا دار”، وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك بها منسوبو ومنسوبات تعليم جدة على مستوى الإدارة العامة والمدارس التابعة لها بنين وبنات.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أنّه تم الاستعداد لهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تهدف لترسيخ المواطنة الصالحة وتعزيز الولاء والانتماء في نفوس الطلاّب والطالبات لوطنهم وقيادتهم وتثقيفهم برؤية الوطن 2030 إضافة لتعزيز مجد ماضيهم العريق وحاضرهم المشرق ولاستذكار ملحمة الفخر والاعتزاز التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد الخالدة والتي عمّ معها الأمن والرخاء وتوحد الصف في أرجاء الوطن منذ ذلك العهد وحتى اليوم بتوفيق الله ثم بفضل القيادة الحكيمة.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران الكناني أنّ احتفالات إدارة تعليم جدة هذا العام باليوم الوطني ستستمر لمدة أسبوع خلال الفترة من 19 – 23 من شهر صفر الجاري من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة في مراحل الاحتفال على مستوى مدارس جدة بنين وبنات مشيراً بأن احتفالات المدارس للمرحلة الابتدائية هذا العام ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي فيما ستقام احتفالات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

مشيرا إلى أنّ حفل الإدارة العامة بهذه المناسبة سيقام للبنين في يوم الاثنين المقبل على مسرح الإدارة العامة بحي السلامة فيما سيكون حفل البنات بمشيئة الله في يوم الثلاثاء المقبل على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة.

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