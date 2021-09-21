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وزارة النقل تستكمل أعمال مشروع الطريق الرابط الباحة والرياض

وزارة النقل تستكمل أعمال مشروع الطريق الرابط الباحة والرياض
http://almnatiq.net/?p=1033572
المناطق - واس:

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال أعمال تنفيذ الطريق الرابط بين الباحة والرياض الذي يبلغ طوله (170) كم.

ويتكون المشروع من ست مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وجاري استكمال المرحلة الثالثة وتبلغ نسبة إنجازها 38%، إضافة إلى استكمال أعمال المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 65%، والمرحلة الخامسة بنسبة إنجاز تبلغ 36% والمرحلة الأخيرة بنسبة 5%، بالإضافة إلى استكمال التقاطع, حيث بلغت نسبة إنجازه 87%.

ويهدف المشروع إلى اختصار الوقت وتقليص طريق السفر من الباحة إلى الرياض والمنطقة الشرقية بـ(280) كم عن الطريق الحالي.

كما يأخذ المشروع في الاعتبار تحسين البنية التحتية والإسهام في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق التابعة للوزارة, ويسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات فعالة لكافة المستفيدين من قطاع النقل.

ويأتي المشروع في إطار أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على كافة طرق المملكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها والارتقاء بجودة الحياة؛ حيث تؤكد وزارة النقل عزمها على تنفيذ كافة مشروعاتها التنموية الرامية لخدمة المنطقة، وحرصها على استمرار إنجاز كافة مشروعاتها وفق الخطط التشغيلية المعدة لها، وبذل كامل جهودها لتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة مشروعات الطرق في مختلف المناطق بما يرتقي بمنظومة النقل في المملكة إلى مستوى تطلعات رؤية 2030.

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