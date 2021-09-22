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قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته

قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته

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قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته

قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته
http://almnatiq.net/?p=1033613
محررو المناطق

كشف قائد القوات الجوية الأسبق في المملكة، الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد هنيدي، تفاصيل قصة طيار تسبب في كارثة بمقاتلته الحربية، بسبب الاستعراض أمام خطيبته.

 

وقال الفريق “هنيدي” في تصريحات مُتلفزه:”إن بعض الطيارين يصيبهم حالة من الغرور، ويعرضون حياتهم للخطر بسبب الثقة الزائدة في النفس”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث في مختلف الدول.

 

ورى الفريق “هنيدي” قصة طيار أراد استعراض مهارته أمام خطيبته وكان طيار ممتاز جدا وقد طلب منها في الهاتف مشاهدته وهو يقود طائرة حربية من نوع “T-28” قادمًا من جدة.

 

وأضاف فانقلب الطيار بالطائرة أمام خطيبته في السماء، واختل توازنه عند العودة لوضعه الطبيعي مرة أخرى وأمامه عمارة اصطدم بها وتسبب في كارثة.

 

وأوضح أن بسبب استهتار الطيار ورغبته في الاستعراض أمام خطيبته أدت إلى وفاته وكذلك أكثر من 5 أشخاص آخرين، كما تسبب في حالة من الذعر لدى الناس في الشارع الذين انبطح بعضهم على الأرض نظرًا لارتفاع الطائرة المنخفض.

 

 

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