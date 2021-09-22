احدث الأخبار

المشيطي: اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته
محليات
 أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا
المناطق
 قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته
أبرز المواد
 الإمارات تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن بشروط
أبرز المواد
 وسط هروب جماعي.. الجيش اليمني يستعيد مواقع من ميليشيا الحوثي في شبوة
أبرز المواد
 هل تعمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة اليوم الوطني؟.. الصحة تُجيب
أبرز المواد
 أب يضرب ابنته حتى الموت.. وتقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الانقلاب في السودان وتؤكد دعمها لشعبه الشقيق
أبرز المواد
 وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح داخل مستشفى عين نعجة العسكري
أبرز المواد
 وزارة الخارجية: المملكة تستنكر وتدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان
أبرز المواد
 بصوت عذب.. لاعب الاتحاد السابق “سعد بريك” يرفع الأذان بأحد المساجد في جدة (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: الدفاعات الجوية تدمر طائرتين “مفخختين” أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
المشيطي: اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته

المشيطي: اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته

محليات
أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا

أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا

المناطق
قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته

قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته

أبرز المواد
الإمارات تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن بشروط

الإمارات تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن بشروط

أبرز المواد

المشيطي: اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته

المشيطي: اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته
http://almnatiq.net/?p=1033625
المناطق - واس:

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وقال المشيطي: إن اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، فمنذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله -، مروراً بأبنائه، وهي ذكرى تأتي في ظل تحقيق المملكة العربية السعودية لنجاحات كبيرة وقفزات استثنائية في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث حققت اكتفاءً ذاتياً في عدد كبير من المنتجات الزراعية والحيوانية، وذلك بفضل البنية التحتية المتينة، وجهود الكوادر الوطنية المخلصة.

ونوه معاليه بعهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما يشهده من تطوير وتنمية شاملة في شتى المجالات، لتحقيق الريادة والرفاه والازدهار للمواطنين، وبفضل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة للوزارة، تمكنت من رفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، وتحقيق تقدم كبير في استخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة وبجودة عالية، بالإضافة لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والعامة في هذا المجال، والمساهمة في رفع جودة واستدامة الخدمات عبر تخصيص المشاريع وتشجيع الاستثمارات، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك لتوفير غذاء آمن ومستدام والمساهمة في الأمن الغذائي في المملكة، وتحقيق تنمية ريفية زراعية مستدامه، كما حققت الوزارة نجاحات مشهودة في التحول الرقمي في خدمة المستفيدين في جمع قطاعات المنظومة وصولاً إلى أتمتة جميع الخدمات كهدف استراتيجي.

وثمّن نائب وزير البيئة، سبل الدعم التي وفرتها القيادة الرشيدة – حفظها الله – والتي أسهمت في رقي الوطن وتقدمه وتمكينه، وإيجاد حياة كريمة لأبناء الوطن، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الوطن أمنه وعزته وشموخه، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن وأهله، ويجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.

روابط ذات صلة

أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا

أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا
الحدود الشمالية تتزين بـ5 آلاف علم في الشوارع والميادين احتفاء باليوم الوطني 91

الحدود الشمالية تتزين بـ5 آلاف علم في الشوارع والميادين احتفاء باليوم الوطني 91
“ضمائركم اشتبهت عليكم”.. تغريدة تفجر موجة غضب على متاجر التخفيضات الوهمية

“ضمائركم اشتبهت عليكم”.. تغريدة تفجر موجة غضب على متاجر التخفيضات الوهمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*