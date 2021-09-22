طقس اليوم الوطني.. الأرصاد تعلن تعرض 6 مناطق لأمطار ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس، بجميع مناطق المملكة، والتي تتزامن الذي يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 91.

وكشف”الوطني للأرصاد”، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “توقعات الأمطار يومي الأربعاء والخميس على مناطق عسير جازان الباحة مكة المكرمة المدينة المنورة، من مخرجات النموذج العددي السعودي WRF بدقة 2.4KM”.

وأشار إلى تعرض 6 مناطق بالمملكة اليوم، أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وهم منطقة نجران “بدر الجنوب – ثار – حبونا”، ومواقع أخرى، لهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية بدءًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم حتى الثامنة مساءً.

وكما تشهد منطقة المدينة المنورة “العيص، المدينة المنورة، مواقع أخرى”، رياح نشطة وسحب رعدية، ما يؤدي لتدنّ بمدى الرؤية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة، “العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، المناطق المفتوحة والطرق السريعة”، لتكون سحب رعدية ورياح سطحية نشطة تؤدي لتدنّ مستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، كما تشهد منطقة الباحة “الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، مواقع أخرى”، هطول أمطارًا رعدية، ورياحًا سطحية نشطة تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأما منطقة عسير “البرك”، فتشهد تكّون سحب رعدية ورياح نشطة، تؤثر على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً، وتتعرض منطقة جازان: “أحد المسارحة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، مواقع أخرى”، إلى أمطار رعدية وأتربة مثارة جراء نشاط الرياح السطحية المؤدية لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.