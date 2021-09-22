الجبيل تكتسي الأخضر وتتزين بالأعلام وإضاءات الزينة احتفالاً باليوم الوطني الـ91

المناطق- المنطقة الشرقية:

أنهت بلدية محافظة الجبيل كافة استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة، وذلك بنشر مظاهر الاحتفال وتزين الشوارع والطرقات بما يزيد عن 2000 علم، حيث توشحت شوارع الجبيل الرئيسية وميادينها براية التوحيد، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق والتي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن البلدية أنهت تجهيزاتها لليوم الوطني الـ91، تحت شعار ( هي – لنا – دار )، كما شهد مبنى البلدية الرئيسي وكل من دوار الحمراء، ومداخل المحافظة عروضاً للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض بهدف نشر مظاهر الاحتفال وإظهار المحافظة بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز و المعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

وأضاف الدويش، تم تركيب أعلام المملكة على كافة الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة في منظر يعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح التي تملأ كافة أرجاء الجبيل، حيث بلغ عددها ما يزيد عن 2000 علم في شوارع وميادين الجبيل الرئيسية، كما تم تركيب أكثر من ٧٠٠ لوحة ومجسم تحمل شعار المناسبة ” هي لنا دار ” متضمنة عبارات وطنية، كما تم تجميل مختلف أرجاء المحافظة من خلال إضاءة كافة المعالم والشوارع وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء .