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“ثقافة وفنون أبها” تدشن ورشة “تفاصيل” للكتابة الدرامية

“ثقافة وفنون أبها” تدشن ورشة “تفاصيل” للكتابة الدرامية

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“ثقافة وفنون أبها” تدشن ورشة “تفاصيل” للكتابة الدرامية

“ثقافة وفنون أبها” تدشن ورشة “تفاصيل” للكتابة الدرامية
http://almnatiq.net/?p=1033643
المناطق - أبها:

دشنت جمعية الثقافة والفنون بأبها ورشة “تفاصيل” للكتابة الدرامية التابعة للجنة السينما، ضمن فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية، بمقر الجمعية في أبها بحضور مدير الجمعية أحمد السروي وعدد من الإعلاميين والمهتمين بالدراما في المنطقة.

 

وتضمن التدشين عرضًا قدمه صاحب فكرة الورشة الكاتب يحيى العلكمي تناول فكرتها وتفاصيل انطلاقتها وتعريفًا بأعضائها ورؤيتها المستقبلية.

 

وقال العلكمي أن الورشة انطلقت قبل 5 أشهر من خلال استجماع أعضائها من الكتّاب والمهتمين بالدراما، وهم: د.أحمد الصغير؛ ومحمد مانع الشهري؛ وتغريد العلكمي؛ والذين حضروا تدريبات وتمارين كتابية مكثفة على أيدي مختصين في كتابة السيناريو، مؤكدًا أن الهدف من إنشائها هو تأسيس بنية احترافية للكتابة الدرامية، كما أنها الأولى على مستوى المنطقة.

 

وأكد العلكمي أن الخطة المستقبلية ستشهد عددًا من البرامج وورش العمل وحلقات النقاش ذات الأهداف المتنوعة والتي تصب جميعها في إطار التمكين وتنمية مهارات المواهب وذوي الاهتمام من أبناء وبنات المنطقة.

 

وقدم مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي شكره لمؤسس الورشة وأعضائها على جهودهم في تنفيذ فكرتها، فيما تخلل التدشين ندوة تفاعلية مع أعضاء الورشة، شارك فيها الحضور بعدد من المداخلات المتعلقة بمحور النقاش.

 

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