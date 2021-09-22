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بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91

بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91

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بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91

بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91
http://almnatiq.net/?p=1033653
المناطق - المنطقة الشرقية:

أنهت بلدية محافظة بقيق جميع استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ(91)، وذلك من خلال تزيين مداخـل المحافظة بالأعـلام بمختلف الأحجام واللوحـات بعـدة مقاسات وتركيب الفوانيس المضيئـة باللـون الأخضر.

 

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيـق المهندس فـارس بن محمـد آل عريـج – أنه تم تركيب (500) علم بمختلف الأحجـام، و(11) لوحة احتفالية بعنـوان ( هي لنا دار )، كما تم تركيب ( 75 ) فانوس وكشـاف باللـون الأخضـر على المجسمـات الجمـالية ومداخل المحافظة، وتزييـن واجهات المباني الحكومية والمرافق البلدية والحدائق العامة ومضامير المشاة بالأعـلام والإضـاءة، كما تم التنسيق بعمل مسيره احتفـالية بالمركبـات الرسميـة في الشـوارع الرئيسيـة.

 

وأكـد م. آل عريج بأن جميـع إدارات البلديـة والجهات الحكومية تقوم بتسخير كافة إمكـانياتها للاحتفـاء باليـوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ظل حكومتنا الرشيـدة حفظهـا الله مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقـائية.

 

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