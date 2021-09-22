احدث الأخبار

إدارة تعليم عنيزة تطلق 91 فعالية وطنية احتفاءً بذكرى اليوم الوطني
منطقة القصيم
 بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91
المناطق
 استمرت 5 ساعات.. جراحة ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً في مستشفى الملك خالد بتبوك
أبرز المواد
 طقس اليوم الوطني.. الأرصاد تعلن تعرض 6 مناطق لأمطار ورياح نشطة
أبرز المواد
 “ثقافة وفنون أبها” تدشن ورشة “تفاصيل” للكتابة الدرامية
منطقة عسير
 بطريقة كوميدية.. “الزعاق” يثير ضحك المارة أثناء شرحه أحوال الطقس في سوق تجاري (فيديو)
أبرز المواد
 الجبيل تكتسي الأخضر وتتزين بالأعلام وإضاءات الزينة احتفالاً باليوم الوطني الـ91
المنطقة الشرقية
 المشيطي: اليوم الوطني مناسبة خالدة تبعث على الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته
محليات
 أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا
المناطق
 قائد القوات الجوية الأسبق يكشف تفاصيل قصة طيار اصطدم بعمارة وتسبب في كارثة بسبب خطيبته
أبرز المواد
 الإمارات تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن بشروط
أبرز المواد
 وسط هروب جماعي.. الجيش اليمني يستعيد مواقع من ميليشيا الحوثي في شبوة
أبرز المواد
إدارة تعليم عنيزة تطلق 91 فعالية وطنية احتفاءً بذكرى اليوم الوطني

إدارة تعليم عنيزة تطلق 91 فعالية وطنية احتفاءً بذكرى اليوم الوطني

منطقة القصيم
بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91

بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91

المناطق
استمرت 5 ساعات.. جراحة ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً في مستشفى الملك خالد بتبوك

استمرت 5 ساعات.. جراحة ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً في مستشفى الملك خالد بتبوك

أبرز المواد
طقس اليوم الوطني.. الأرصاد تعلن تعرض 6 مناطق لأمطار ورياح نشطة

طقس اليوم الوطني.. الأرصاد تعلن تعرض 6 مناطق لأمطار ورياح نشطة

أبرز المواد

إدارة تعليم عنيزة تطلق 91 فعالية وطنية احتفاءً بذكرى اليوم الوطني

إدارة تعليم عنيزة تطلق 91 فعالية وطنية احتفاءً بذكرى اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=1033659

احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، أطلقت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة روزنامة شملت 91 فعالية وطنية تستهدف الميدان التعليمي، لإحياء هذه المناسبة المهمة التي سطر إنجازاتها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وإنجازات أبنائه الملوك حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –.

وتستهدف فعاليات الإدارة كافة شرائح المجتمع من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأسرهم، للتعريف بما يشهده هذا الوطن الغالي من إنجازات مزهرة جعلت المملكة في مصاف الدولة المتقدمة، حيث تتنوع المبادرات والبرامج والفعاليات المقدمة من قبل الإدارة من أجل أن تحقق غايتها الوطنية والاجتماعية والتربوية وبث روح الولاء والانتماء للوطن.

وتتنوع هذه الفعاليات الوطنية لتشمل، مسابقات طلابية، وورش عمل، ودورات عن اليوم الوطني، وإهداءات عن هذه المناسبة، إضافة إلى فعاليات مخصصة لإبراز المنجزات التعليمية، وحائط إلكتروني، ومقالات عن ذكرى هذا اليوم، وغيرها العديد من فعاليات اليوم الوطني.

من جهته، تحدث مدير تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي في هذه المناسبة قائلًا: يسرني ويشرفني أن أرفع أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين، حيث تنتشي مشاعر الفخر والاعتزاز، وتزداد يقينا بأن هذه البلاد وطن لنا ودار.

وأكد “الحربي” أننا في كل عام تتضح لنا صورة الرخاء والمنجزات التي نعيشها واقعًا، ونعتز ونفتخر بالتطور والتقدم وتعزيز قدرات المملكة المستقبلية في ظل رؤية الوطن، ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، مكمل مسيرة والده المؤسس وإخوانه الملوك الذين دعموا التعليم في المملكة، من أجل بناء جيل واعد يمتلك ثقافات متنوعة ومرتكزة على مبادئ علمية راسخة وسعي مستمر لتنمية قدرات أبناء هذا البلد وبناته.

وأضاف مدير تعليم عنيزة، أن وزارة التعليم سعت من هذا المنطلق لتطوير المنظومة التعليمية بجميع عناصرها ومفرداتها، وأولت أهمية قصوى لترسيخ ما يرتبط بها من قيم من خلال بناء مناهج حديثة تحقق التقاء العلم بأنشطة المجتمع التعليمي وحيويته، لتتواءم مع الاحتياجات الوطنية وتواكب التطورات المتسارعة محليًا وعالميًا، مؤكدًا على أننا سنظل نساهم في كل ما يخدم العلم والتعليم، ويرفع راية الوطن لعنان السماء، مؤسسين لمستقبل منير مفعم بالإشراق، ومتسم بقوة المنافسة على الساحات الدولية المختلفة.

 

روابط ذات صلة

رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر

رئيس جامعة القصيم: مسيرة التنمية تتواصل بدعم قيادتنا الرشيدة لتبقى لنا المملكة منارة عز وفخر
“أمن الطرق” تحذر مستخدمي هذه الطرق بمنطقة القصيم

“أمن الطرق” تحذر مستخدمي هذه الطرق بمنطقة القصيم
بقيمة 17 مليون ريال.. أمين القصيم يوقع عقد مشروع معالجة وتأهيل طرق بريدة

بقيمة 17 مليون ريال.. أمين القصيم يوقع عقد مشروع معالجة وتأهيل طرق بريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*