قد تتناولها يوميًا.. تحذيرات من 7 أطعمة تسبب مشاكل صحية قاتلة

تختلف أنواع الأطعمة التي نتناولها يومياً من شخص لأخر، فلكل منا طعامه المفضل، ولكن ليس كل الطعام جيد، فهناك بعض الأطعمة المشهورة تفتك بصحتك بالبطيء، وفقاً لـ activebeat

صلصة طماطم معلبة

تحتوي صلصة الطماطم المعلبة على مصادر السكر المخفية، إذ تساهم سرًا في زيادة معدلات السمنة والسكري وأمراض الشرايين التاجية وتسوس الأسنان.

مشروبات غازية

لا يتسبب فقط في زيادة الوزن، ولكنه يمكن أن يضر أسنانك، ويلحق الضرر بجلدك، والهرمونات، والمزاج، وبالطبع مستويات السكر في الدم.

ألبان كاملة الدسم

بصرف النظر عن حقيقة أن منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على الكثير جدًا من الدهون المشبعة أو السيئة، فهي أيضًا مليئة بمكوِّن آخر، وهرمون النمو البقري (BGH). تم تصميم هذا الهرمون الاصطناعي في المختبر لزيادة إنتاج حليب الأبقار. لسوء الحظ، يقول خبراء التغذية إن BGH ينتقل إلى البشر في الحليب في شكل سمنة الأطفال، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان، والصداع النصفي المزمن، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

رقائق البطاطس

يقدر علماء الطب أن رقائق البطاطس، وكذلك البطاطس المقلية، وغيرها من الأطعمة المقلية مثل أصابع الدجاج والأجنحة مسؤولة عن بضعة آلاف من السرطانات كل عام في أمريكا الشمالية.

عصائر الفاكهة

غالبًا ما يتم خداعنا للاعتقاد بأن عصير الفاكهة مفيد لنا لأنه يحتوي على كلمة “فاكهة” فيه، بل إن بعض العلامات التجارية تسوّق نفسها على أنها مصادر جيدة لفيتامين ج أو أنها مصنوعة من فاكهة حقيقية. لسوء الحظ، حتى لو كانت هذه الفاكهة مصنوعة من فاكهة حقيقية، فمن المرجح أنها مليئة بالسكر.

الزيت النباتي

لقد قام الكثير من الناس بالتبديل إلى زيت الزيتون في المطبخ وهذا شيء جيد لأن الزيت النباتي غني جدًا بأحماض أوميجا 6 الدهنية. في المائة عام الماضية أو نحو ذلك، زاد الناس من استهلاكهم للدهون المضافة، ويأتي هذا الاستهلاك المتزايد من استخدام الزيوت المكررة مثل الزيوت النباتية وزيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت بذرة القطن وزيت الكانولا.

مشروبات القهوة الفاخرة

يحب معظم الناس أن يبدأوا يومهم بفنجان من القهوة، وأحيانًا تأتي هذه القهوة على شكل لاتيه فاخر مع جميع المكونات الرغوية مثل الكريمة المخفوقة وقليل من رذاذ الكراميل. في حين أن هذه المشروبات لذيذة بالتأكيد، إلا أنها مليئة بالسكر والسعرات الحرارية.