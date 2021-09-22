مكالمة أنقذت الموقف.. مهندس البث السوداني يكشف تفاصيل دقيقة للحظة اقتحام “الانقلابيين” التلفزيون

المناطق - وكالات:

خلال الساعات القليلة التي مضت بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في السودان، والتى تمكنت قوات الجيش السودانى من السيطرة عليه خلال ساعات من حدوثه، وظهرت شجاعة مهندس البث التلفزيونى على عمر الشهير بـ”الحبو”، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السودانية بكثرة صورة “الحبو”.

وقال “الحبو” إنه كان باشر دوريته المسائية فى مقر الإذاعة والتليفزيون السودانية ويقوم بمهامه المعتادة ، إذ فوجئ بمجموعة من الضباط العسكريين يدخلون عليه مقر عمله ويطالبون بإيقاف البث الإذاعى، و إذاعة البيان الخاص بقيام عدد من قوات الجيش السودانى بالسيطرة على حكم البلاد وإحداث إنقلابًا عسكريًا في السودان.

وأشار إلى أنه رفض الانصياع للطلب ما لم يتلق أمرا مكتوبا من رئيسه في العمل، موضحًا أنه من الغريب في الأمر أنهم تحدثوا معي بلطف ولم يهددوني أو يجبرونني على تنفيذ أوامرهم.

ويروى المهندس “الحبو” أنه بعد لحظات من قيامه برفض إذاعة البيان، تلقى أحد الضباط مكالمة هاتفية من مجموعة أخرى تفيد بسرعة تحركهم من مبنى الإذاعة، و إبلاغهم بأن محاولة الإنقلاب قد باءت بالفشل .