احدث الأخبار

الصحة العالمية: ساعات العمل الطويلة تقتل مليوني شخص سنويًا
أبرز المواد
 بطريقة سهلة.. حل سحري للقضاء على الشيخوخة والعيون المنتفخة أثناء الاستيقاظ من النوم
أبرز المواد
 الحميداني: اليوم الوطني مناسبة غالية نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية
المناطق
 ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهان من قيادة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 مدارس النصر بالرياض تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة
منطقة الرياض
 ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرات مفخخة
أبرز المواد
 مكالمة أنقذت الموقف.. مهندس البث السوداني يكشف تفاصيل دقيقة للحظة اقتحام “الانقلابيين” التلفزيون
أبرز المواد
 قد تتناولها يوميًا.. تحذيرات من 7 أطعمة تسبب مشاكل صحية قاتلة
أبرز المواد
 إدارة تعليم عنيزة تطلق 91 فعالية وطنية احتفاءً بذكرى اليوم الوطني
منطقة القصيم
 بلدية بقيق تُنهـي استعداداتها لليوم الوطني الـ91
المناطق
 استمرت 5 ساعات.. جراحة ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغياً في مستشفى الملك خالد بتبوك
أبرز المواد
الصحة العالمية: ساعات العمل الطويلة تقتل مليوني شخص سنويًا

الصحة العالمية: ساعات العمل الطويلة تقتل مليوني شخص سنويًا

أبرز المواد
بطريقة سهلة.. حل سحري للقضاء على الشيخوخة والعيون المنتفخة أثناء الاستيقاظ من النوم

بطريقة سهلة.. حل سحري للقضاء على الشيخوخة والعيون المنتفخة أثناء الاستيقاظ من النوم

أبرز المواد
الحميداني: اليوم الوطني مناسبة غالية نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية

الحميداني: اليوم الوطني مناسبة غالية نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية

المناطق
ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

أبرز المواد

مدارس النصر بالرياض تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

مدارس النصر بالرياض تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1033673
احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، أطلقت إدارة مدارس النصر بمنطقة الرياض، فيديو تحت شعار “هي لنا دار” وتضمن الفيديو إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في المملكة، كما يوضح الفيديو تماسك وترابط الشعب ووحدة المملكة.
ويوافق اليوم الوطني، ذكرى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في التاريخ، وتوحيد رؤيتها تحت راية الإسلام وشهادة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” يوم الخميس 23 سبتمبر 1932، الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ.

روابط ذات صلة

طقس اليوم الوطني.. الأرصاد تعلن تعرض 6 مناطق لأمطار ورياح نشطة

طقس اليوم الوطني.. الأرصاد تعلن تعرض 6 مناطق لأمطار ورياح نشطة
أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا

أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة في نفوسنا
المملكة تعلن عن أول صفقة سيادية لديون خضراء في العالم.. قريبًا

المملكة تعلن عن أول صفقة سيادية لديون خضراء في العالم.. قريبًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*