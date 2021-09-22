مدارس النصر بالرياض تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة

احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، أطلقت إدارة مدارس النصر بمنطقة الرياض، فيديو تحت شعار “هي لنا دار” وتضمن الفيديو إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في المملكة، كما يوضح الفيديو تماسك وترابط الشعب ووحدة المملكة.

ويوافق اليوم الوطني، ذكرى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في التاريخ، وتوحيد رؤيتها تحت راية الإسلام وشهادة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” يوم الخميس 23 سبتمبر 1932، الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ.