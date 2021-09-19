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الصحة العالمية تكشف عن أسباب تقتل مليوني شخص سنويًا خلال العمل

الصحة العالمية تكشف عن أسباب تقتل مليوني شخص سنويًا خلال العمل
http://almnatiq.net/?p=1033692
المناطق - وكالات:

جددت منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، التنبيه بشأن المخاطر المهنية التي تجعل قرابة مليوني شخص يلقون حتفهم سنوياً لأسباب تتعلق بالعمل، وذلك بسبب ساعات العمل الطويلة، و التعرض لتلوث الهواء في مكان العمل، إضافة إلى هندسة بيئة العمل غير المناسبة والضوضاء.

 

واستشهدت المنظمة على صحة ذلك بنتائج الدراسة التي أجريت في عام 2016، والتي أكدت أن الأمراض والإصابات المتعلقة بالعمل تسببت في وفاة 1.9 مليون شخص، على مستوى العالم، وأن أغلب الوفيات كانت ناجمة عن أمراض تنفسية وعائية، كمرض الانسدد الرئوي المزمن والسكتة القلبية والقلب الإفقاري.

يذكر أن أغلب الوفيات المرتبطة بالعمل، جاءت في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادي، وتركزت بين الذكور الذين تتجاوز أعمارهم الـ54 عامًا.

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